Radfahrerin erleidet schwere Verletzungen nach Pferdetritt

08.04.2018 Bocholt. Eine Radfahrerin ist in Bocholt von einem Pferd vom Fahrrad getreten und schwer verletzt worden. Die 58-Jährige war auf einem Rad- und Reitweg unterwegs als ihr zwei Reiterinnen entgegen kamen, wie die Polizei Borken am Sonntag mitteilte. Die 24-Jährige und 52-Jährige ritten mit ihren Pferden zur Seite. Plötzlich scheute eines der Tiere und traf mit dem Huf das Fahrrad. Die 58-jährige Radfahrerin stürzte dabei schwer. Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag.