Radfahrer wird von Lastwagen mitgeschleift und stirbt

02.05.2018 Lünen. Ein 58 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Lünen von einem Lastwagen erfasst worden und ums Leben gekommen. Der Mann sei nach dem Zusammenstoß am Mittwochmorgen zunächst über mehrere Meter mitgeschleift worden und noch am Unfallort gestorben, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte der 50 Jahre alte Lkw-Fahrer den Angaben zufolge den Radler beim Rechtsabbiegen erfasst. Der Lastwagenfahrer und ein Augenzeuge erlitten einen Schock und kamen ins Krankenhaus.