Radfahrer stirbt nach Zusammenprall mit Lastwagen

29.11.2017 Dortmund. Ein elf Jahre alter Junge ist in Dortmund auf seinem Fahrrad von einem Lastwagen angefahren und tödlich verletzt worden. Der Lkw sei rechts abgebogen und habe dabei den Jungen erfasst, teilte die Polizei mit. Der 11-Jährige kam nach dem Unfall am Mittwochmorgen in ein Krankenhaus. Wenig später starb er an seinen schweren Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu klären.