Radfahrer kollidiert mit Auto: Lebensgefährlich verletzt

28.04.2017 Münster. Bei einem Verkehrsunfall ist ein 56 Jahre alter Radfahrer in Münster lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Mann am Donnerstagabend mit einem Auto kollidiert, nachdem er ein Stoppschild übersehen und dem Autofahrer die Vorfahrt genommen hatte. Dieser habe zwar noch versucht auszuweichen, konnte aber den Zusammenprall mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern. Der verletzte Zweiradfahrer wurde in einer Klinik notoperiert. Über seinen Gesundheitszustand gab es am Morgen zunächst keine weiteren Informationen.