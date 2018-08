Selbstbewusst

08.08.2018 Hamburg. Frauen müssen stark und unabhängig sein. Meint Schauspielerin Rache Biloson

US-Schauspielerin Rachel Bilson (36, "O.C., California") legt Wert auf starke Frauenrollen - auch mit Blick auf ihre kleine Tochter. Ihr sei es wichtig, Rollen zu spielen, die stark und unabhängig sind, sagte Bilson der Zeitschrift "Cosmopolitan".

"Das ist das Frauenbild, das ich meiner Tochter vermitteln möchte." Frauen müssten sich immer wieder bewusst machen, dass sie stark und unabhängig seien, sagte Bilson. "Es ist ein Geschenk, eine Frau zu sein. Und wir sollten die Welt regieren." Bilsons neue Serie "Take Two" soll von Ende August an auch im deutschen Fernsehen bei Vox zu sehen sein. Die Tochter der Schauspielerin war im Oktober 2014 geboren worden. (dpa)