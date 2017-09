Wirbel um "Dance Dance Dance"

Köln. Im Netz machte sich eine Zuschauerin des RTL-Formats "Dance, Dance, Dance" Luft: Bei der Aufzeichnung der Show seien behinderte Studiogeäste bewusst aus dem Blickfeld der Kamera entfernt worden. Wie der Sender auf die Anschuldigung reagiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.09.2017

In einem Beitrag im sozialen Netzwerk Facebook teilte eine Nutzerin jüngst ihre fragwürdigen Erfahrungen bei der Aufzeichnung des RTL-Formats "Dance Dance Dance". Bei den Dreharbeiten hätte sie beobachtet, wie eine Mitarbeiterin des Senders ein Mädchen mit Down-Syndrom und zwei weitere Personen von Plätzen in der ersten Reihe in einen Bereich hinter den Kameras umgesetzt hat.

Auf Nachfrage der Zuschauerin bei der verantwortlichen Platzanweiserin hätte diese daraufhin geantwortet: „Sowas möchte man nicht im Fernsehen sehen. Auch einen Blinden hätte man umgesetzt.“ Der Beitrag der schockierten Zuschauerin wurde bei Facebook in kürzester Zeit knappe 25.000 mal geteilt, löste über 100.000 Reaktionen aus und wurde fast 15.000 mal kommentiert.

Jetzt bezog der Sender Stellung zu den Vorwürfen. Zum General-Anzeiger äußerte sich eine Sprecherin von RTL und kommentierte, dass diese Schilderung „schlichtweg nicht stimme“. RTL beschreibt die Vorkommnisse in einer schriftlichen Stellungnahme wie folgt: „Zwei behinderte Studiogäste sind mit einer Betreuerin der Lebenshilfe Einrichtung gebeten worden, sich umzusetzen auf Plätze, von denen der Notausgang im Fall aller Fälle leichter und schneller erreichbar ist.“

In seiner Mitteilung schreibt der Sender weiter, dass er sich in diesem speziellen Fall nachträglich mit den betroffenen Personen unterhalten habe und diese die Situation völlig anders wahrgenommen hätten. Als Beweis veröffentlichte RTL die Stelungnahme des Heimleiters der umgesetzten Studiogäste. „Der Platzwechsel wurde aus Sicherheitsgründen, für Menschen mit Handicap, (Unfallverhütung und Brandschutz) vorgeschlagen", so der Heimleiter. Der Platzwechsel sei "aus deren Sicht vorteilhafter", weil die Betroffenen so wesentlich näher an der Bühne sitzen konnten. Es sei in seiner Anwesenheit „zu keinen diskriminierenden Äußerungen“ gekommen.