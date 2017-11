RTL-Hütchenspieler Salvatore gestorben

27.11.2017 Köln. Der als RTL-Hütchenspieler Salvatore bekannt gewordene Schauspieler Franco Campana ist tot. Der Kölner Sender schrieb auf Twitter "Wir trauern um Salvatore und denken an seine Angehörigen." Eine RTL-Sprecherin sagte am Montag, da die Zusammenarbeit mit Campana schon viele Jahre zurückliege, seien dem Sender nähere Todesumstände nicht bekannt. Der "Express" hatte als erster berichtet, der Italiener sei am Samstag im Alter von 63 Jahren in einem Kölner Krankenhaus an Nierenversagen gestorben.

Über mehrere Jahre hinweg hatte der Hütchenspieler in der nur wenigen Minuten kurzen Spielshow "Pronto Salvatore!" Zuschauer raten lassen, unter welcher der drei Nussschalen die Kugel versteckt war. Die Sendung war zunächst als Lückenfüller in den RTL-Werbeblöcken gedacht, wurde aber zu einem Riesenerfolg und eroberte eine große Fangemeinde. Anfang der 1990er Jahre kam dann das TV-Aus für den Hütchenspieler. (dpa)