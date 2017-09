Räuberpaar fesselt Taxifahrer an Lenkrad

17.09.2017 Mülheim an der Ruhr. Ein räuberisches Pärchen hat am Samstag im Mülheim an der Ruhr einen Taxifahrer an sein Lenkrad gefesselt und ausgeraubt. Der Mann und die Frau hatten den 27-jährigen Taxifahrer vermeintlich als Fahrgäste in einen Waldweg geleitet, wie die Polizei Essen am Sonntag mitteilte. Dort hielt der Räuber dem Fahrer eine Pistole an den Kopf und fesselte ihn mit Kabelbindern an das Lenkrad. Die Frau durchsuchte währenddessen das Portemonnaie des 27-Jährigen. Das Pärchen flüchtete mit der Beute in ungenannter Höhe. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes.