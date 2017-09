Räuber nach Überfall von Opfer verfolgt und gefasst

04.09.2017 Dortmund. Erst wurde er geschlagen und ausgeraubt, dann nahm er die Verfolgung auf: Ein 29-Jähriger hat nach einem Überfall in Dortmund den Täter selbst gefasst. Der Räuber habe den Mann zuvor an einer Haltestelle auf den Kopf geschlagen und ihm die Geldbörse entrissen, teilte die Polizei am Montag mit. Das wollte der 29-Jährige offenbar nicht hinnehmen. Er rannte dem flüchtenden Täter nach dem Überfall am Sonntagabend hinterher und rief lautstark um Hilfe. An einer Ampel bekam er ihn schließlich zu fassen. Passanten halfen dem 29-Jährigen, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei dem Festgenommenen handelt es sich den Angaben zufolge um einen 28 Jahre alten polizeibekannten Dortmunder.