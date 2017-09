19.09.2017 Telgte. Ein bewaffneter Räuber hat in Telgte (Kreis Warendorf) einen Supermarkt überfallen und Bargeld gestohlen. Wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte, bedrohte der Mann eine 18 Jahre alte Verkäuferin mit einer Pistole. Da die junge Frau ihm dennoch kein Bargeld gab, griff der Mann selbst in die Kasse und floh am Montagabend mit der Beute.