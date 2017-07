21.07.2017 Drensteinfurt. Zwei bewaffnete Räuber haben einen Supermarkt in Drensteinfurt nahe Münster überfallen. Sie bedrohten am Donnerstagabend zwei Angestellte mit einer Pistole und verlangten das Geld aus der Kasse, wie die Polizei mitteilte. Danach flüchteten die Täter mit ihrer Beute in einem Auto. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos.