11.03.2017 Wuppertal. Zwei Unbekannte haben eine Spielhalle in Wuppertal-Barmen überfallen. Die beiden Männer hätten die Spielhalle am späten Freitagabend betreten, eine Mitarbeiterin mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei in der Nacht auf Samstag mit. Nachdem sie das Geld bekommen hatten, flüchteten sie mit der Beute zu Fuß. Die Ermittler bitten Zeugen des Raubes, sich bei der Polizei zu melden.