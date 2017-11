21.11.2017 Monheim. Ein bewaffneter Räuber hat am Montagabend eine Tankstelle in Monheim (Kreis Mettmann) überfallen. Er bedrohte einen Angestellten mit einer Schusswaffe und verlangte das Geld aus der Kasse, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute in Höhe von etwa 1300 Euro. Verletzt wurde niemand.