Rätselhafter Stromschlag verletzt vier Menschen leicht

19.08.2017 Duisburg. Beim Ruhrorter Hafenfest müssen vier Menschen ärztlich behandelt werden. Sie hatten einen leichten Stromschlag erlitten.

Vier Menschen sind in einem Erlebniskino beim Ruhrorter Hafenfest von einem Stromschlag leicht verletzt worden. Zwei Männer und zwei Frauen wurden am Freitag nach Angaben der Duisburger Polizei ärztlich behandelt. Elektriker des Ordnungsamtes fanden keine Ursache für den leichten Stromschlag, wie der Veranstalter des Hafenfestes mitteilte. Nach der vorübergehenden Schließung wurde der Betrieb des Erlebniskinos, bei dem eine Unterwasser-Tauchfahrt simuliert wird, wieder freigegeben. Das Hafenfest begann am Freitag und endet an diesem Montag. (dpa)