Touristenattraktion

Niagara Falls. Das Wasser der weltberühmten Wasserfälle hatte sich am Samstag schwarz gefärbt und verbreitete einen übel riechenden Geruch - ein Rätsel für Touristenführer und Besucher. Der Wasserverband der Stadt Niagara Falls lieferte am Sonntag die Lösung.

Von Charlotte Pekel, 01.08.2017

Am Samstag bot sich Touristen aus aller Welt an den Niagarafällen ein merkwürdiges Bild. An einer Stelle unweit des Bereichs, in dem sich die berühmten Boote "Maid of the Mist" mit Touristen bewegen, hatte sich das Wasser schwarz gefärbt. Außerdem hatte sich ein unangenehmer Geruch ausgebreitet. Die Wasserfälle liegen zwischen dem US-Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Ontario.

Nachdem die US-Zeitung Buffalo News am Samstag über den rätselhaften Zwischenfall berichtet hatte, brachte eine Pressemitteilung des "Niagara Falls Water Board" am Sonntag die Auflösung. Demnach hatte sich das Wasser als Resultat von routinemäßigen Wartungsarbeiten in einem Abwasserbecken schwarz gefärbt. Diese Wartungsarbeiten seien notwendig und Bestandteil einer kurzfristigen Veränderung in der Aufbereitung des Abwassers.

Aerial video of inky, smelly black water in Niagara Falls. Waiting for answers. @NiagaraGazette pic.twitter.com/Sa5ppwZlEB — Maid of the Mist (@maidofthemist) 29. Juli 2017

Die Mitarbeiter des Wasserverbands entschuldigten sich in ihrer Mitteilung, dass sie Anwohner und Touristen dadurch in Aufruhr versetzt hatten. Sie versicherten außerdem, dass das Wasser keine organischen Öle oder Lösungsmittel enthielt, sondern lediglich einige Feststoffe und Kohlenstoffrückstände, die sich innerhalb der erlaubten Grenzwerte befanden. Der unangenehme Geruch ließe sich auf den normalen Geruch von Abwasser zurückführen.