Nutzer erleben Überraschung

Bonn. Auf Youtube ist derzeit ein Video zu sehen, das den kompletten Kinofilm "Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu" zeigen soll. Neugierige Nutzer erleben aber eine Überraschung, wenn sie sich den Clip ansehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.05.2019

Seit der vergangenen Woche läuft "Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu" in den deutschen Kinos. Etwa zur gleichen Zeit wurde bei Youtube ein Video hochgeladen, das den kompletten Film zeigen soll. Dieses wurde übrigens auch von Pikachu-Synchronsprecher Ryan Reynolds bei Twitter geteilt.

Wer nun aber hofft, der Clip zeige tatsächlich den kompletten Film, der irrt. Nach etwa einer Minute geht die Musik los und es ist nur noch ein freudig tanzendes Pikachu zu sehen - und zwar für etwa eine Stunde und 40 Minuten.

In der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass Leaks, also nicht autorisierte Veröffentlichungen von ganzen Filmen, auf Youtube zu sehen waren. In letzter Zeit sind die Filmstudios aber vorsichtiger geworden, sodass solche Fälle immer seltener sind. Ob der aktuelle Fake-Leak zu "Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu" vom Filmstudio Warner Bros. selbst gestreut wurde oder es eine Fan-Aktion war, ist unklar.