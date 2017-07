Interessanter als Krimi

22.07.2017 Berlin. Das gilt für Männer- wie Frauen-Fußball gleichermaßen: Er scheint spannender zu sein als Krimis. Das bewahrheitete sich erneut am Freitagabend, als die Frensehzuschauer dem EM-Spiel mehr Interesse entgegenbrachten als einer ZDF-Serie.

Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen trifft bei den deutschen TV-Zuschauern auf reges Interesse. 5,78 Millionen verfolgten am Freitagabend ab 20.45 Uhr den 2:1-Sieg des deutschen Teams gegen Italien. Das brachte der ARD mit 23,3 Prozent die beste Quote des Abends.

Bereits ab 20.15 Uhr hatten 3,37 Millionen (15,1 Prozent) für die Vorberichte eingeschaltet. Im ZDF schauten sich 3,79 Millionen eine Folge der Krimiserie "Der Alte" an, der Marktanteil betrug 15,9 Prozent. RTL kam mit der Spielshow "Keep It in the Family" auf 1,62 Millionen (6,6 Prozent).

Auf ProSieben sahen 0,93 Millionen (3,8 Prozent) das Science-Fiction-Drama "Planet der Affen". Sat.1 erreichte mit "Hangover 3" 0,89 Millionen Zuschauer (3,6 Prozent), Kabel eins mit einer Folge von "Navy CIS" 0,84 Millionen (3,6 Prozent) und Vox mit "Chicago Fire" 0,81 Millionen (3,4 Prozent). 0,67 Millionen interessierten sich auf RTL 2 für "Die Frau in Schwarz 2 - Engel des Todes". (dpa)