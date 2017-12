Sänger entschuldigt sich in Sozialen Medien

11.12.2017 Los Angeles. Der Frontmann der Rockband Queens of the Stoneage Josh Homme hat bei einem Konzert einer Fotografin gegen den Kopf getreten. Im Netz erntet der Sänger dafür viel Kritik.

Homme entschuldigte sich am Sonntag (Ortszeit) bei der Fotografin Chelsea Lauren und sagte, er sei während des Auftritts so versunken gewesen, dass er gar nicht bemerkt habe, was er tue.

Videoaufnahmen zeigen, wie der 44-Jährige beim Auftritt mit seiner Band am Samstag in Los Angeles der Fotografin vor der Bühne einen Tritt gibt, während er wie im Rausch seine Gitarre bearbeitet. Lauren erklärte, sie habe die ganze Nacht im Krankenhaus verbracht.

"Tätlichkeiten sind in keiner Form okay, was auch immer der Grund ist", schrieb sie im Onlinedienst Instagram. "Ich habe nur versucht, meinen Job zu machen." Lauren, die für die Fotoagentur Shutterstock arbeitet, mutmaßte, der Gitarrist könnte betrunken oder im Drogenrausch gewesen sein.

Homme erklärte im Kurzbotschaftendienst Twitter, er würde bei einem Konzert "niemals absichtlich jemandem Verletzungen zufügen". Er hoffe, Lauren werde seine "aufrichtige Entschuldigung" akzeptieren.

Der Gründer von Queens of the Stone Age und Mitgründer der Band Eagles of Death Metal ist für seine raue Spielweise bekannt. Seine Äußerungen sorgten dennoch für scharfe Kritik in den sozialen Netzwerken. Einzelne Nutzer forderten Ermittlungen gegen Homme. (afp)