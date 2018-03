Prozessbeginn: Falsche Polizisten betrügen Senioren

26.03.2018 Köln. Falsche Polizisten sollen in Leverkusen ältere Menschen betrogen haben. Die Täter setzten ihre Opfer am Telefon unter Druck und brachten sie so dazu, ihnen Geld zu übergeben. Nun beginnt der Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied der Gruppe.

Sie gaben sich als Polizisten aus und brachten Senioren um ihr Geld: Ein mutmaßliches Mitglied einer Betrügerbande steht ab heute vor Gericht. Der 27-Jährige soll zusammen mit weiteren Tätern im vergangenen Jahr ältere Menschen in Leverkusen erpresst haben. Laut Anklage riefen die Betrüger als angebliche Polizeibeamte bei ihren Opfern an und behaupteten, dass gegen sie ausländische Haftbefehle vorlägen oder dass sie Steuern nachzahlen müssten. Um die Sache zu klären, sollten die Angerufenen Geld bezahlen. Auf diese Weise erbeutete die Gruppe laut Anklage in sechs Fällen rund 47 000 Euro. Der Prozess findet am Kölner Landgericht statt. (dpa)