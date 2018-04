Prozess um tödliche Messerattacke am Ebertplatz beginnt

12.04.2018 Köln. Als im Oktober 2017 ein 22-Jähriger am Kölner Ebertplatz erstochen wird, entbrennt eine große Diskussion um das in Verruf geratene Betonloch. Denn seit Jahren machen sich dort Drogendealer breit. Nun beginnt der Prozess zu dem Fall.

Nach einer tödlichen Messerattacke am Kölner Ebertplatz beginnt heute der Prozess gegen einen 25-Jährigen. Dem Angeklagten wird Totschlag vorgeworfen. Zusammen mit anderen Männern soll er im Oktober 2017 einen 22-Jährigen aggressiv am Ebertplatz angesprochen haben, "weil er zuvor Betäubungsmittel in einem von ihnen beanspruchten Gebiet" verkauft habe. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Streit im Drogenhändler-Milieu eskalierte. Der angeklagte Marokkaner habe dem 22-Jährigen schließlich mit einem Küchenmesser in die Herzgegend gestochen. Das Opfer starb. Am Kölner Landgericht sind 24 Verhandlungstage vorgesehen.

Der Vorfall hatte für Aufsehen gesorgt. Der Ebertplatz gilt in der Stadt als Schwerpunkt von Drogendealern. Nach der Gewalteskalation erhöhte die Polizei ihre Präsenz. Langfristig soll der Platz umgebaut werden. (dpa)