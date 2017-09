Prozess um Herner Doppelmord: Polizist schildert Vernehmung

19.09.2017 Bochum (dpa/lnw) – Im Doppelmord-Prozess von Herne hat ein Polizist den 19 Jahre alten Angeklagten am Dienstag als völlig emotionslos bezeichnet. "Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ihm irgendetwas Leid tat", sagte der 48-Jährige am Bochumer Landgericht. Der Beamte hatte Marcel H. nach dessen Festnahme am 9. März 2017 noch in der Nacht vernommen. "Er wollte seine Geschichte erzählen, das war ihm wichtig."

Der Angeklagte hat über seinen Verteidiger bereits gestanden, Anfang März erst einen neunjährigen Nachbarsjungen und später einen 22 Jahre alten früheren Schulfreund umgebracht zu haben. Laut Ermittlern waren die Opfer mit jeweils mehr als 50 Messerstichen getötet worden. (dpa)