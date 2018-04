Prozess um BVB-Anschlag: Weitere Spieler sollen aussagen

25.04.2018 Dortmund. Im Prozess um den Bombenanschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund hat das Dortmunder Landgericht weitere Fußball-Profis als Zeugen geladen. Unter anderem sollen Mittelfeldspieler Nuri Sahin und Torwart Roman Bürki aussagen.

Mit den Zeugenaussagen weiterer Fußballspieler von Borussia Dortmund soll am Mittwoch (10 Uhr) der Prozess um den Bombenanschlag auf die Mannschaft des BVB fortgesetzt werden. Das Dortmunder Landgericht hat unter anderem Torwart Roman Bürki, Nuri Sahin, Julian Weigl und Christian Pulisic geladen. Sie alle hatten im Mannschaftsbus gesessen, als am 11. April 2017 unmittelbar nach der Abfahrt am Teamhotel zum Champions-League-Heimspiel gegen AS Monaco drei Sprengsätze explodierten. Dabei wurden der damals noch für Dortmund spielende Marc Bartra und ein Polizist verletzt. Der Angeklagte Sergej W. hat gestanden, die Bomben gezündet zu haben. (dpa)