Prozess: Frau in Haus von Ehepaar vergewaltigt?

13.01.2018 Bonn. Eine junge Frau soll im Haus eines Ehepaares immer wieder körperlichen Übergriffen ausgesetzt gewesen sein. Nun wird der Fall vor Gericht verhandelt. Der Verteidiger widerspricht Vergleichen zum sogenannten Horrorhaus von Höxter.

Vergewaltigungen und immer wieder körperliche Übergriffe, um "sie hörig zu machen": Was eine junge Frau im Haus eines Ehepaares nahe Bonn erlebt haben soll, klingt nach einem Martyrium. Immer wieder soll sie über einen Zeitraum von mehreren Monaten, in dem sie bei den Eheleuten gelebt hat, misshandelt worden sein. Zu einem Prozess gegen das Paar kam es aber zunächst nicht - der Ehemann erkrankte vor dem geplanten Beginn im Mai 2017, mittlerweile ist er gestorben. Seine Ehefrau muss sich nun von Dienstag (16. Januar) an alleine vor dem Landgericht Bonn verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft der 29-Jährigen Vergewaltigung in zwei Fällen vor. Die Deutsche soll die junge Frau gemeinsam mit ihrem Ehemann gezwungen haben, sich in eine Badewanne zu legen, "um dort an ihr erniedrigende sexuelle Handlungen durchzuführen". Ihrem Mann waren ursprünglich weitere Vorwürfe gemacht worden: gefährliche Körperverletzung, sexuelle Nötigung und Freiheitsberaubung. Insbesondere von ihm sollen immer wieder körperliche Übergriffe ausgegangen sein.

Zu den Details gab es vor Prozessbeginn keine weiteren Auskünfte. Die damals 23 Jahre alte Frau soll von August 2013 bis Februar 2014 bei dem Paar im Ort Ruppichterroth 30 Kilometer östlich von Bonn gelebt haben.

Als der Fall 2016 bekannt wurde, zogen einige Beobachter Parallelen zum sogenannten Horrorhaus von Höxter. Dort soll ein Paar mehrere Jahre lang Frauen in das Haus nach Ostwestfalen gelockt und dort schwer misshandelt haben. Zwei Frauen starben infolge der Quälereien.

Der Anwalt der Angeklagten in Bonn widerspricht diesem Vergleich. "Ich halte den Vergleich mit dem sogenannten Horrorhaus von Höxter für abwegig und unsachlich", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist niemand zu Tode gekommen, niemand wurde im Keller angekettet." Zu der Frage, ob seine Mandantin die angeklagten Taten bestreitet, äußerte er sich mit Verweis auf den anstehenden Prozess zunächst nicht. (dpa)