Bewegtes "Schaukelleben"

Der Exil-Autor Giwi Margwelaschwili aus Georgien wird am 14. Dezember 90 Jahre alt.

14.12.2017 Frankfurt/Berlin/Tiflis. Aus seiner Geburtsstadt Berlin wurde er 1946 nach Georgien entführt. Nach Deutschland durfte er erst Jahrzehnte später zurück. Der deutsch-georgische Autor und Philosoph Giwi Margwelaschwili bewegt sich in zwei Welten.

In Berlin-Wilmersdorf wird Giwi Margwelaschwili 1927 als staatenloser Spross politischer Flüchtlinge aus Georgien geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird er zusammen mit seinem Vater vom sowjetischen Geheimdienst verschleppt.

Der Vater wird ermordet, der Sohn nach Tiflis entführt. 1990 kommt Margwelaschwili, inzwischen als Autor und Philosoph bekannt, nach Deutschland zurück. Vor sechs Jahren ist er wieder von Berlin nach Georgien übersiedelt, wo seine Tochter lebt.

Margwelaschwili, der heute 90 Jahre alt wird, hat bewegte Zeiten hinter sich. Er selbst spricht von einem "Schaukelleben" zwischen Berlin und Tiflis. Fünf Sprachen beherrscht der Mann. Deutsch ist für ihn jedoch "seine Heimat" geblieben. Darin sei er hineingeboren, sagt er in einem Buch, das der Verbrecher Verlag zum runden Geburtstag herausbringt.

Sein Leben hat Margwelaschwili, der Thomas Mann hoch verehrt, in seinen autobiografischen Romanen kunstvoll metaphorisch, ironisch und tiefsinnig beschrieben. Das Deutschland seiner Jugend, in der er rettungslos dem Jazz verfällt, wird zum "Dixie- und Deuxiland". Später beschäftigt er sich mit dem Exil in Georgien, wo er Deutsch lehrt. Seine philosophischen Arbeiten stehen, wie er selbst sagt, "im Schatten" seines großen "Maître" Martin Heidegger.

Margwelaschwili, seit 1994 deutscher Staatsbürger, hat unter anderem die Goethe-Medaille der Bundesrepublik erhalten. In Georgien blieb ihm die große Anerkennung versagt, weil er dort als Emigrant und nicht als Einheimischer gilt. Vielleicht ändert sich diese Einschätzung ja auf der Frankfurter Buchmesse im kommenden Jahr, wenn sich Georgien als Ehrengast der Weltöffentlichkeit präsentieren darf. (dpa)