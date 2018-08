Crowdfounding gegen Schmierereien

BONN. Hakenkreuz-Schmierereien in süße Cartoon-Tiere verwandeln, das will das Start-up Nisnas. Unter dem Motto "#Paint_unhate" hat es ein Crowdfunding eingerichtet.

Von Stephan Werschkull, 16.08.2018

Eine Katze, ein Schwein, ein Flamingo und eine Krähe gegen Hakenkreuze - so liest sich die Idee des Start-ups Nisnas. Für diese vier Motive stellt das Start-Up Schablonen her, mit denen, und etwas Spray-Farbe, man Hakenkreuze in süße Comoc-Tierchen verwandeln kann. Die Schablonen bekommen Spender, die auf der Plattform "Kickstarter" an das Start-Up Geld überweist. Sobald genügend Geld gesammelt ist, geht es an die Produktion. Aktuell sind bereits knapp 1000 Dollar eingesammelt, 5000 Dollar ist das Ziel.

Mit dem Übersprühen soll, laut der Beschreibung der Kampagne, auf Hass mit Humor geantwortet werden. Das Start-up aus Haifa will unter dem Hashtag "#Paint_unhate" Menschen vernetzen, die sich gegen Hass engagieren.

Die Tiere bestehen jeweils aus zwei Schablonen, die mit unterschiedlichen Farben gesprüht werden sollen. So entstehen die zweifarbigen Tierbilder, aus denen man fast gar nicht mehr das übersprühte Hakenkreuz erkennen kann, obwohl die Grundform der Tiere daran angepasst wurde.