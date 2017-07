Die Royals zu Besuch in Deutschland

Heidelberg. Heidelberg war die zweite Station der Royals auf ihrer Deutschlandreise. Auf dem Programm stand unter anderem Brezelrollen - nicht gerade die Paradedisziplin von Prinz William.

Von Nathalie Dreschke, 20.07.2017

Tag zwei der royalen Deutschlandtour: Für Prinz William und Herzogin Kate gab es am Donnerstag in Heidelberg ein volles Programm zwischen Krebsforschung, Brezelrollen und Rudern auf dem Neckar. Begrüßt wurde der hohe Besuch mit einem Regenschauer - immerhin sollte sich das britische Ehepaar wie zu Hause fühlen.

Nach einem Besuch auf dem Uni-Campus besuchten Prinz William und Herzogin Kate das Heidelberger Rathaus und spazierten durch die teilweise abgesperrte Altstadt. Auf einem deutsch-britischen Markt übten sich die jungen Royals dann im formen von Brezeln - und hatten sichtlich Spaß daran.

Doch ein Blick auf die Fotos verrät, so wirklich kriegt Prinz William diese Mammutaufgabe nicht bewältigt! Während Kate schwungvoll ihre erste Brezel formt, hält William etwas verzweifelt die Teigrolle in der Hand. Ein kurzer Blick zur Seite - das darf nicht wahr sein! Ehefrau Kate ist bereits dabei, kleine Kunstwerke zu formen, während William noch immer ganz am Anfang steht. Am Ende muss der Heilderberger Bäcker Andreas Göbes noch mal nachhelfen.

Auch wenn William für ein paar unvergessliche Bilder sorgt, das Brezelbacken sollte er in Zukunft lieber Kate überlassen! Am Freitag beenden die Royals ihre Deutschlandtour in Hamburg. (Mit Material von dpa)