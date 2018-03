Überfordert?

27.03.2018 Breisach. Ein Postzusteller hat in den vergangenen drei Jahren Tausende Briefe in seiner Wohnung gehortet, anstatt sie auszutragen.

Insgesamt soll es sich um mehr als 7.600 Sendungen handeln, die meisten davon Briefe und Wurfsendungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Als Motiv gab der 45-jährige Postzusteller in Breisach in Baden-Württemberg Überforderung an. Den Angaben zufolge hat er sich damit der „Postunterdrückung“ schuldig gemacht und wird deshalb angezeigt. Die Sendungen sollen nun nachträglich an die Adressaten ausgeliefert werden. (epd)