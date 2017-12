Erfolgreicher Eingriff bei Salvador Sobral

Lissabon. Salvador Sobral, der im Sommer für Portugal den Eurovision Song Contest gewann, hat ein neues Herz bekommen und die Operation gut überstanden. Dennoch war es ein Eingriff mit Risiken.

Von Ralph Schulze, 10.12.2017

Es wollte, dass in den kritischsten Stunden seines Lebens klassische Musik im Operationssaal ertönt. Der Wunsch wurde Portugals Eurovisionshelden Salvador Sobral erfüllt. Vier Stunden brauchten die Chirurgen, um dem Sieger des Eurovision Song Contest (ESC) 2017 in einer Klinik in Lissabon ein neues Herz einzupflanzen. Dann verkündete das Ärzteteam um den Kardiologen Miguel Abecasis der portugiesischen Nation: „Der Eingriff ist gut verlaufen.“ Und ganz Portugal, das um das Leben des 27-Jährigen gezittert hatte, atmete auf.

Der herzkranke Sobral lag seit Monaten auf der Intensivstation des Santa-Cruz-Hospitals in der portugiesischen Hauptstadt und wartete auf ein passendes Spenderorgan. Im August hatte er seine Konzerttournee durch sein Heimatland abbrechen müssen, weil sein Herz zu versagen drohte. Die Ärzte hatten bei ihm eine Herzinsuffizienz festgestellt. Diese Herzschwäche hatte ihm schon während des ESC-Festivals in Kiew zu schaffen gemacht, wo ihn seine Schwester Luísa, die Komponistin seines Siegersongs, bei einigen Proben vertreten musste.

Keine Komplikationen bisher

Am Samstagabend, einen Tag nach der Transplantation, überbrachten die Ärzte die gute Nachricht: Salvador Sobral habe die ersten 24 Stunden nach dem Eingriff gut überstanden, es gebe bisher keine Komplikationen. Der Sängerstar mache „sehr gute Fortschritte“, berichtete Chirurg Abecasis, und er sei schon wieder „sehr fröhlich und gut aufgelegt“. Als er aus der Narkose aufgewacht sei, habe sich Sobral erst einmal beim Ärzteteam bedankt.

Vor der Operation habe der Musiker zwei Dinge gefragt, erzählte der Kardiologe: „Er wollte wissen, ob ich gut in Form bin, was ich bejaht habe. Und ob wir klassische Musik auflegen könnten.“ Was bewilligt wurde. Dann habe ihm Sobral „viel Glück“ bei der Operation gewünscht.

Sobral und das Ärzteteam waren am Freitag informiert worden, dass ein Spenderherz eines Verstorbenen mit einer kompatiblen Blutgruppe zur Verfügung stehe. Auch wenn über den Spender nichts bekannt wurde, handelt es sich bei jüngeren Spendern meist um Verkehrsunfallopfer. Wird ein Spenderherz gefunden, ist Eile geboten: Zwischen der Herzentnahme und der Transplantation dürfen normalerweise nicht mehr als vier bis sechs Stunden vergehen.

Eingriff mit Risiken

Auch wenn jedes Jahr weltweit mehrere tausend Herztransplantationen stattfinden, ist dieser Eingriff bis heute mit Risiken behaftet. Darauf wiesen auch Sobrals Ärzte hin. Obwohl die Operation problemlos verlaufen sei, müsse man nun erst einmal die kommenden zwei Wochen abwarten und hoffen, dass es keine Infektionen und Abstoßreaktionen gebe. Anschließend stehe „eine lange Erholungsphase“ an.

Aber wenn alles gut gehe, versprach der Herzmediziner Abecasis, „wird er wieder ein ganz normales Leben führen können“. Und das werde hoffentlich schon „sobald wie möglich der Fall sein“. Vielleicht kann Salvador Sobral dann sogar am ESC 2018, der im Mai in Lissabon stattfinden wird, teilnehmen. Und dort als Sieger des vergangenen Festivals in Kiew seine melancholische Liebesballade „Amar Pelos Dois“ (Liebe für zwei) vortragen.

Riesenapplaus bei letztem Open-Air-Konzert

Im August hatte sich Sobral von seinen Fans mit einem Video verabschiedet, das er im Krankenhaus aufgenommen hatte. „Es ist kein Geheimnis, dass es nicht gut um meine Gesundheit steht“, sagte er damals mit seiner so charakteristischen melancholischen Stimme. „Ich bin leider soweit, dass ich meinen Körper der Wissenschaft übergeben muss.“ Dann hatte er sich an ein Klavier gesetzt und den legendären Beatles-Song „Hello, Goodbye“ angestimmt.

Anfang September hatte er für einen Tag sein Krankenbett verlassen können, um ein letztes Open-Air-Konzert mit dem Titel „Bis bald“ vor den Toren Lissabons zu geben. Seine Fans dankten es ihm mit Riesenapplaus, und sie ließen für ihr krankes Idol weiße Herz-Luftballons aufsteigen. Dann stimmte er, zusammen mit seiner Schwester Luísa, seinen Siegessong „Amar Pelos Dois“ an, in dem es um Liebe und Leidenschaft geht. Bis ihm weinend die Stimme versagte – daraufhin sangen die Fans den Song zu Ende.