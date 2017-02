Polizistin schießt Verdächtigem ins Bein

26.02.2017 Gütersloh. Bei einem Polizeieinsatz in Gütersloh hat am Wochenende eine Beamtin einen Tatverdächtigen durch einen gezielten Schuss ins Bein verletzt. Sie habe zuvor einen Messerangriff befürchtet, teilte die Polizei Bielefeld am Sonntag mit. Die Beamten waren am Samstagnachmittag in die Innenstadt gerufen worden, nachdem dort ein 57 Jahre alter Mann aus Gütersloh mit gezogenem Messer Passanten angesprochen hatte. Als er das Messer nicht ablegte, setzten die Beamten Pfefferspray ein. Als sie einen Angriff befürchteten, gab die Polizistin den Schuss ab. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen übernahm die Polizei Bielefeld. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld prüft, ob der Täter in einer Psychiatrie untergebracht werden muss.