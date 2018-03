Ungewöhnliche Hilfe

28.03.2018 Ludwigshafen. Einen solchen Fall hat die Polizei nicht jeden Tag. Ein Mann kommt in die Wache, weil er Hilfe für die Trennung von seiner Freundin benötigt. Eine Polizistin soll ihm Alternativen aufgezeigt haben.

Die Polizei Dein Freund und Helfer in allen Lebenslagen? Ein Mann in Ludwigshafen hat die Beziehung zu seiner Freundin beenden wollen und dafür die Polizei um Hilfe gebeten. Der 34-Jährige sei zur Wache gegangen und habe verzweifelt berichtet, dass er sich nicht mehr mit seiner Noch-Lebensgefährtin verstehe, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Er wolle mit der Frau Schluss machen, wisse jedoch keine Möglichkeit. Eine Polizistin zählte ihm schließlich bei einem Vier-Augen-Gespräch am Dienstagmittag mehrere Alternativen auf. Ob der Mann die Tipps beherzigt hat, war der Polizei nicht bekannt. (dpa)