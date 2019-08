Einsatz in Halle an der Saale

Halle. Streifenbeamte der Bundespolizei in Halle (Saale) hatten am Mittwoch einen eher ungewöhnlichen Einsatz. Sie entdeckten eine verletzte Taube im Gleisbett am Hauptbahnhof. Die Polizisten erwiesen sich als Freund und Helfer des Tiers.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.08.2019

Wie die Bundespolizei in Magdeburg berichtet, hatten die Beamten gegen 9.40 Uhr einen lauten Knall in der Bahnhofshalle gehört. Es stellte sich heraus, dass eine Taube im Bereich des Bahnsteigs 9 mit einem Flügel die Oberleitung berührt und dadurch einen Stromüberschlag ausgelöst hatte. Das Tier hatte Glück: Es überlebte den Stromschlag, fiel jedoch verletzt ins Gleisbett und konnte sich nicht selbst befreien.

Die Polizisten reagierten beherzt und holten die verletzte Taube aus dem Gleis. Sie übergaben sie an die Tierrettung - "mit der Hoffnung auf vollständige Genesung", wie es in der Mitteilung heißt.