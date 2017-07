Polizisten im Münsterland verletzt: Ermittlungen laufen

03.07.2017 Greven. Sie wollten helfen und bekamen am Ende selbst Schläge: Bei einem Einsatz am Sonntag in Greven im Münsterland sind sieben Polizisten verletzt worden. Gegen fünf Verdächtige im Alter von 17 bis 56 Jahren werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt, teilte die Polizei Steinfurt am Montag mit. "Im Wesentlichen sind die Beteiligten Angehörige eines Familien- und Bekanntenkreises", sagte ein Polizeisprecher. Vier Polizisten mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden, zwei waren am Montag noch nicht wieder dienstfähig.

Gegen 2.00 Uhr wurde die Polizei zu einer Gaststätte in Greven gerufen, weil ein 19 Jahre alter Mann einem Passanten ins Gesicht geschlagen hatte. Während die Polizei den Sachverhalt aufnahm, sei es zu verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Ein 56 Jahre alter Mann habe einen Polizisten niedergeschlagen und mit dem Fuß ins Gesicht getreten. Weitere Streifenwagen wurden hinzugerufen. Unter teils erheblichem Widerstand wurden vier Personen festgenommen. (dpa)