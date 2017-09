Polizist und Diensthund aus fahrendem Auto beschossen

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

15.09.2017 Duisburg. Aus einem fahrenden Auto heraus sind in Duisburg mehrere Schüsse auf einen Polizisten und seinen Diensthund abgefeuert worden. Beide wurden nicht getroffen, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Der Polizist hatte demnach seinen Hund in der Nacht zum Freitag gerade aus dem Streifenwagen gelassen, als die Schüsse fielen. Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf und konnten die vier Insassen des Wagens im Alter zwischen 19 und 21 Jahren festnehmen.

In dem Auto fanden die Beamten eine Luftdruckpistole samt Munition, einen Elektroschocker und einen Baseballschläger. Nach Angaben der Ermittler hatten die Männer vermutlich Drogen genommen. Einer der Festgenommenen gestand demnach, geschossen zu haben. Allerdings behauptete der 19-Jährige, den Polizisten nicht gesehen zu haben. (dpa)