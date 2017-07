Waghalsiger Polizeieinsatz

15.07.2017 Essen. Mit einem waghalsigen Manöver hat ein Polizist in Essen einen außer Kontrolle geratenen Lastwagenfahrer überwältigt.

Der 71-Jährige rammte nach Polizeiangaben beim Rangieren mit seinem tonnenschweren Sattelschlepper mehrere geparkte Autos. Weil der Fahrer auf Rufe der entsetzten Anwohner und Lautsprecherdurchsagen der herbeigerufenen Polizisten nicht reagierte, entschloss sich ein 30 Jahre alter Polizist zum Handeln.

Lkw-Fahrer tritt auf Polizisten ein

Als der Lastwagenfahrer kurz stoppte, sprang der Beamte auf den Sattelschlepper, öffnete die Fahrertür und zog den Mann vom Sitz. Der Fahrer habe noch versucht, den Polizisten mit Tritten zurückzustoßen.

Warum der Fahrer aus dem Sauerland am Mittwochnachmittag am Steuer so außer Kontrolle geriet, muss noch ermittelt werden. Die Polizei geht nicht davon aus, dass Alkohol dabei im Spiel war. Mit Hilfe einer Blutprobe soll jetzt geklärt werden, ob der Fahrer Medikamente oder andere Substanzen eingenommen hatte.

Führerschein eingezogen

Der Führerschein des 71-Jährigen wurde laut Mitteilung vom Freitag beschlagnahmt. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen und Grünanlagen auf 20 000 Euro. (dpa)