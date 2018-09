Messerangriff auf Beamte

18.09.2018 Düsseldorf. Ein 29-Jähriger ist nach einem Messerangriff auf Polizisten in Düsseldorf angeschossen worden. Der Mann hatte zuvor in einem Mehrfamilienhaus randaliert.

Bei einem Einsatz gegen einen mutmaßlichen Randalierer hat ein Polizist in einem Mehrfamilienhaus bei Düsseldorf den 29-jährigen Tatverdächtigen in den Oberschenkel geschossen. Der Mann griff am Montagabend die herbeigerufenen Beamten mit einem Messer an, wie die Polizei Düsseldorf und die Staatsanwaltschaft Wuppertal am Dienstag mitteilten. Der polizeibekannte 29-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht.

Mieter des Wohnhauses in Erkrath hatten den Angaben zufolge die Polizei alarmiert, weil aus einer Wohnung Schreie und Lärm zu hören waren. Nachdem die Wohnungstür trotz mehrfacher Aufforderung nicht geöffnet wurde, verschafften sich die Beamten schließlich gewaltsam Zugang zu der Wohnung.

Daraufhin soll der 29-jährige Wohnungsinhaber die Polizisten sofort mit einem rund 15 Zentimeter langen Messer bedroht haben und auf sie losgestürmt sein. Der Polizist gab den Ermittlern zufolge den Schuss ab, um den Angriff abzuwehren. Gegen den Wohnungsinhaber wird nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. (afp)