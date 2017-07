Polizeihund Casper stellt Bankeinbrecher

03.07.2017 Coesfeld. Kommissar Rex im Münsterland: In Dülmen (Kreis Coesfeld) hat ein Polizeihund zwei Männer nach einem misslungenen Bankeinbruch gestellt. Ein Zeuge hatte die Polizei am Montagmorgen alarmiert, weil er ein klirrendes Geräusch gehört hatte. Als die Beamten mit Diensthund Casper anrückten, entdeckten sie eine Leiter und ein eingeschlagenes Oberlicht. Drei Männer machten sich aus dem Staub, wie die Polizei berichtete. Casper nahm sofort die Verfolgung auf und stellte in einem Gebüsch in einem Park den ersten Verdächtigen. Mit einem gezielten Biss in den Oberarm hinderte er den 45-Jährigen an der weiteren Flucht. Wenig entfernt spürte Casper auch den zweiten Verdächtigen auf. Der dritte Mann konnte trotz entkommen, obwohl auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde.