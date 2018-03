Polizei zieht uneinsichtige Raser aus dem Verkehr

06.03.2018 Dortmund. Viel Mühe hatte die Dortmunder Polizei mit zwei jungen Fahrern, die sich in der Innenstadt ein illegales Autorennen geliefert haben sollen. Die beiden Männer hätten am Montagabend nach kurzem Hupen kräftig Gas gegeben. Polizisten bekam das Manöver allerdings mit und nahmen mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung der Wagen auf. Aber selbst bei Tempo 80 habe sich der Abstand zu dem Duo vergrößert, berichtete am Dienstag die Polizei.

Als die 19 und 26 Jahre alten Fahrer an einer roten Ampel bremsten, beendeten Polizisten die Fahrt. Die Beamten seien aber nicht auf reumütige Sünder gestoßen, sondern seien noch beschimpft worden. Der 19-Jährige habe sogar Schläge angedroht. Auch sein hinzugekommener Vater war nicht mit der Polizeimaßnahme einverstanden. Die Polizisten schrieben Anzeigen und verwiesen die Dortmunder der Innenstadt. Das Straßenverkehrsamt muss jetzt bei den beiden Männern über die "Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen" entscheiden. (dpa)