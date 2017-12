Polizei zerschlägt ausländische Einbrecherbande

14.12.2017 Dortmund. Eine landesweit agierende Einbrecherbande wurde durch die Polizei Dortmund zerschlagen. Acht Bandenmitglieder wurden festgenommen und 24 Taten im Bergischen Land, dem Ruhrgebiet und Ostwestfalen aufgeklärt. "Hier wurden organisierte Einbrecherstrukturen zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Keim erstickt", sagte Polizeipräsident Gregor Lange am Donnerstag in Dortmund.

Einige der Tatverdächtigen waren erst vor Wochen aus Albanien nach Deutschland eingereist. Ihnen droht die Abschiebung. "Diese Täter hätten definitiv weitergemacht und ihre Strukturen noch optimiert", sagte Lange. Der bisherige Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. Bei Durchsuchungen in Dortmund stellte die Ermittlungskommission vor allem Schmuck, Münzen, Laptops und Handys sicher. Neben neun Fällen in Dortmund konnte die Polizei Einbrüche in Bielefeld, Vlotho, Minden, Solingen, Kamen und Unna aufklären. (dpa)