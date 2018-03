Polizei wird elektromobil: E-Roller im Test

22.03.2018 Neuss/Wuppertal. Strom statt Benzin: Die NRW-Polizei testet in Neuss und Wuppertal zwei Elektroroller. Bei den Elektrorollern handelt es sich um Modelle von BMW mit bis zu 160 Kilometern Reichweite, teilte das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW am Donnerstag mit. Die Spitzengeschwindigkeit betrage 120 bis 130 Kilometer pro Stunde. Die NRW-Polizei setzt bereits in den Bereichen Service und Logistik Nissan-Kastenwagen mit Elektroantrieb ein.