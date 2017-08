Polizei will fünf Jahre alten Mordfall klären

01.08.2017 Bochum. Mit Hilfe der Öffentlichkeit will die Polizei einen fünf Jahre alten Mordfall im Ruhrgebiet aufklären. Die Tötung eines Geldverleihers aus Velbert werde am 9. August Thema der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst", teilte die Polizei am Dienstag in Bochum mit. Der Familienvater war im April 2012 verschwunden. Sein Handy war zuletzt in Bochum eingeschaltet. Der 28-Jährige wollte sich in Gelsenkirchen ein Elektrogeschäft ansehen, bevor er verschwand.

Vor knapp einem Jahr war dann der Schädel des Opfers von Spaziergängern in einem Naturschutzgebiet in Hattingen entdeckt worden. Ein Suchtrupp fand weitere Skelett-Teile und persönliche Dokumente im Erdboden verscharrt. Vermutlich hätten mehrere Beteiligte die Leiche in das Gebiet an der Ruhr geschleppt.

Der Metallarbeiter hatte den Geldverleih nebenberuflich im Bekanntenkreis betrieben. Die Ermittler gehen davon aus, dass ihm dies zum Verhängnis wurde. Die Staatsanwaltschaft hat für Hinweise, die zur Klärung des Falls beitragen, eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt. (dpa)