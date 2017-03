Einkaufszentrum in Essen im Fokus

Essen. Essen ist offenbar nur knapp einem Terroranschlag entgangen. Nur dank eines massiven Polizeieinsatzes konnte heute ein Anschlag auf ein Einkaufszentrum verhindert werden.

Wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte, habe es ganz konkrete Hinweise gegeben, dass der Anschlag auf das Einkaufszentrum an diesem Tag habe stattfinden sollen. Wie der Anschlag verübt werden sollte, dazu hat die Polizei demnach noch keine Erkenntnisse. Doch es sieht momentan vieles danach aus, dass der möglicherweise geplante Anschlag einen islamistischen Hintergrund gehabt hätte. Dies verlautete am Samstag aus Sicherheitskreisen.

Auftrag kam offenbar vom IS

Nach Informationen des WDR soll eine Person aus dem Ausland mit Bezug zur Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) den Auftrag für den Bombenanschlag in Essen gegeben und die Bombenbauanleitung über das Netz gleich mitgeliefert haben. In diesem Zusammenhang solle auch ein Mann stehen, der aus NRW nach Syrien zum IS gereist ist.

Terroranschlag auf Einkaufszentrum in Essen vereitelt Foto: dpa

Wie die Bild-Zeitung berichtet, habe wegen der Brisanz bereits im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum in Berlin eine Krisensitzung stattgefunden. Zudem seien auch das Bundesinnenministerium sowie das Bundeskriminalamt seingeschaltet und würden permanent über die Entwicklungen im Ruhrgebiet unterrichtet, da die Drohung sehr ernst genommen wird.

Zwei Männer aus Oberhausen wurden am Nachmittag vernommen. Ihre Wohnung wurde durchsucht. Die Polizei sprach zunächst nicht von Tatverdächtigen.

Polizei erhielt Hinweis über Sicherheitsbehörde

Die Polizei Essen hatte am Freitag über eine andere Sicherheitsbehörde den konkreten Hinweis auf den für Samstag geplanten Anschlag erhalten und daraufhin das Einkaufszentrum am Limbecker Platz am frühen Morgen schließen lassen. Um eine Gefährdung der Besucher auszuschließen, blieben die Verkaufshallen und die Parkgarage den ganzen Tag geschlossen. Die mehrgeschossige Shoppingmeile zählt zu den größten innerstädtischen Einkaufszentren in Deutschland.

"Wir als Polizei sind die Sicherheitsbehörde, und wir haben uns dazu entschieden, wir machen das Einkaufszentrum zu“, sagte Polizeisprecher Christoph Wickhorst am Samstag. Die Entscheidung sei in der Nacht gefallen. Das Management war am frühen Morgen informiert worden. Nach Angaben des Managements halten sich samstags im Schnitt bis zu 60.000 Menschen in dem Ladenkomplex auf.

Großaufgebot im Einsatz

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, auch aus anderen Teilen Nordrhein-Westfalens. Polizisten in schusssicheren Westen und mit Maschinenpistolen sicherten den umstellten Gebäudekomplex ab. Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude, um auszuschließen, dass sich Beschäftigte oder Reinigungskräfte darin aufhielten. Am Limbecker Platz, wo an normalen Samstagen reger Betrieb herrscht, war es am Vormittag gespenstisch ruhig.

Zahlreiche spezialisierte Beamte seien aktuell im Einsatz. "Laufende Ermittlungen verbieten derzeit die Bekanntgabe weiterer Details“, hieß es in einer Polizeimitteilung. Bekannt ist jedoch, das am Samstagmittag in Oberhausen zwei Männer festgenommen und ihre Wohnungen durchsucht wurden. Beide wurden am Nachmittag vernommen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte sich die Drohung ausschließlich auf das Einkaufszentrum bezogen, teilte die Polizei mit. Da jedoch auch das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen generell ein mögliches Ziel darstelle, werde die Polizei dort ab sofort deutlich präsent sein. Momentan gebe es jedoch keine konkreten Hinweise auf einen geplanten Anschlag am Centro, betonte die Polizei.

