A9 in Oberfranken

Einen bis oben hin mit Haushaltsgegenständen wie Kühltasche, Mülleimer und Kopfhörern beladenen Smart hat die Polizei an der Autobahn 9 in Oberfranken entdeckt.

30.07.2019 Leupoldsgrün. Die Polizei hat auf der Autobahn 9 in Oberfranken einen prallvoll beladenen Kleinwagen gestoppt. In dem Zweisitzer war selbst der Fußraum um Gaspedal und Bremse beladen.

Ein bis vor die Windschutzscheibe beladenes Auto hat die Polizei an der Autobahn 9 in Oberfranken entdeckt. Der Zweisitzer sei so mit Haushaltsgegenständen bepackt gewesen, dass die Sicht des 52-jährigen Fahrers erheblich beeinträchtigt gewesen sei, teilte die Polizei am Dienstag mit. Selbst der Fußraum um Gaspedal und Bremse war mit einer Autobatterie, einer Kühltasche und einem Sonnenschirm vollgestellt.

Der Beifahrersitz war bis knapp unter das Dach beladen, unter anderem mit einem Mülleimer und Sonnenhut. Der Fahrer hatte laut Polizei weder einen gültigen Führerschein noch eine Zulassung für das Auto dabei und musste die Fahrt vorerst stoppen. Warum der 52-Jährige am Montag bei Hof derart überladen unterwegs war, blieb zunächst unklar. (dpa)