14.06.2019 BOCHUM. Erneut hat ein Hochzeitskorso in NRW für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Auf der A40 in Bochum stoppten Beamte am Donnerstagabend Feiernde, die in Richtung Dortmund unterwegs waren.

Einen Hochzeitskorso mit rund 20 Fahrzeugen hat die Polizei in Bochum auf der Autobahn 40 gestoppt. Die Feiernden waren am Donnerstagabend mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf beiden Spuren in Richtung Dortmund unterwegs, teilte die Polizei mit. Demnach überholten Beamte den Korso und lotsten ihn dann von der Autobahn. Unter lautem Hupen hatten die laut Zeugenberichten „hochwertigen Fahrzeuge“ zuvor eine Straße im Stadtteil Wattenscheid blockiert und Fahrbahnmarkierungen missachtet. Der 29 Jahre alte Trauzeuge und das Brautpaar im Alter von 19 und 26 Jahren bekamen eine Anzeige. Die Ermittlungen dauerten am Freitag an.

Zwischen Anfang April und Anfang Mai war die Polizei in Nordrhein-Westfalen wegen ausufernder Hochzeitsfeiern etwa 110 Mal ausgerückt. Meist, aber nicht in allen Fällen, war es dabei um Eingriffe in den Straßenverkehr gegangen. Im Mai war etwa ein türkischer Hochzeitskorso in Köln hupend, mit aufheulenden Motoren und quietschenden Reifen an einer Polizeiwache vorbeigefahren. (dpa)