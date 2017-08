US-Präsident als Droge

Osnabrück. Die Autobahnpolizei Osnabrück hat kürzlich auf der A30 ein Duo aus Österreich hochgenommen, die neben einer größeren Menge Bargeld auch 5.000 Ecstasy-Tabletten mit dem Gesicht von US-Präsident Donald Trump schmuggelten.

Von Dennis Sennekamp, 22.08.2017

Die Welt ist schon länger ganz aus dem Häuschen wegen Donald Trump. Jetzt sollte der US-Präsident anscheinend auch noch das österreichische Nachtleben aufmischen – in Form einer Droge. Die Osnabrücker Polizei stellte nämlich bei zwei Reisenden aus der Alpenrepublik 5.000 Ecstasy-Pillen mit dem Konterfei Trumps sicher.

Bei den zwei Männern, die von den Beamten erwischt worden waren, handelt es sich laut Polizeibericht um einen 51 Jahre alten Vater und seinen 17-jährigen Filius. Das Duo war am Samstag gegen 21 Uhr in einem Peugeot 307 mit österreichischer Zulassung auf der A30 in Richtung Hannover unterwegs, als die Autobahnpolizei das Gespann in Höhe Hasbergen/Gaste stoppte.

Bei der Kontrolle gaben Vater und Sohn an, wegen eines Fahrzeugkaufs in den Niederlanden gewesen zu sein. Der Kauf sei jedoch nicht zustande gekommen und man sei jetzt auf der Rückfahrt nach Österreich. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Peugeots fanden die Polizisten dann schließlich die Drogen sowie eine größere Menge Bargeld.

Laut Polizei liegt der Einkaufswert der Tabletten bei rund 11.000 Euro, der Verkaufswert bei etwa 39.000 Euro. Die beiden Männer wurden festgenommen, das Auto beschlagnahmt und abgeschleppt. Am Sonntag wurden die beiden Festgenommenen dann einem Richter vorgeführt, der gegen beide Haftbefehl erließ.