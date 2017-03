Polizei startet Flugblattaktion nach Duisburger Bankraub

22.03.2017 Duisburg. Eine Woche nach dem Überfall auf eine Sparkasse in Duisburg mit einem gefesselten Bankmitarbeiter startet die Polizei eine Flugblattaktion. Beamte sollen in der Umgebung der Filiale am Donnerstagmorgen Flugblätter mit einer Personenbeschreibung verteilen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Laut Fahndungsplakat wird nach einem schlanken, dunkel gekleideten Mann gesucht.

Am Donnerstag vergangener Woche war die Sparkasse in Duisburg überfallen worden. Es wurde eine größere Geldsumme aus dem Tresorraum erbeutet. Es gab keine Verletzten. Nach dem Überfallalarm war lange Zeit nicht klar, ob sich Mitarbeiter der Sparkasse in der Gewalt der Täter oder des Täters befinden. Als Spezialkräfte der Polizei nach drei Stunden in die Räume vordrangen, war kein Täter in der Bank.

Zwei in der Nähe zunächst festgenommene Männer kamen noch am selben Tag wieder auf freien Fuß, weil sie ein lückenloses Alibi für die Tatzeit nachweisen konnten. Die Polizei fahndet auch nach einem roten Golf älteren Baujahrs, der kurz vor dem Alarm davongefahren sei. (dpa)