Polizei schnappt Teenager nach Schüssen aus fahrendem Auto

03.02.2018 Bonn. Drei junge Männer haben sich in Bonn wegen Pistolenschüssen aus einem fahrenden Auto heraus Ärger mit der Polizei eingehandelt. Mehrere Anrufer hätten sich am Freitagabend gemeldet und von Schüssen berichtet, teilte die Polizei am Samstag mit. Wenig später hätten die Einsatzkräfte den verdächtigen Wagen mit den 18 und 19 Jahre alten Männern angehalten.

Bei dem 19 Jahre alten Beifahrer fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe, aus der vermutlich die drei Schüsse abgefeuert worden seien. Es gebe keine Hinweise, dass die jungen Männer auf Menschen geschossen hätten, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die Polizei stellte Anzeige wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Waffengesetz. Außerdem wird geprüft, ob der Fahrer des Autos überhaupt geeignet ist, sich weiterhin hinters Steuer setzen zu dürfen. Wagen und Waffe wurden von der Polizei sichergestellt. (dpa)