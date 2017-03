Polizei schnappt Einbrecherbande

28.03.2017 München. Die Polizei hat in München eine Einbrecherbande festgenommen. Die drei Männer sollen in Dutzende Wohnungen und Häuser in Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen eingestiegen sein. Stets hätten sie sich Tatorte in Autobahnnähe ausgesucht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am vergangenen Freitag sei das Trio nach einem Einbruch in Schweitenkirchen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) geschnappt worden - im Besitz der Beute von mehreren Tausend Euro sowie Schmuck und Einbruchswerkzeugen. Die Männer aus Hamm (Westfalen) im Alter von 23, 41 und 47 Jahren sitzen in Untersuchungshaft.