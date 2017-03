Einsatz in Stadthagen

Stadthagen. Einen Einsatz der etwas anderen Art hatten am Mittwochmorgen zwei Polizisten aus Stadthagen. Früh morgens fanden sie ein verfrorenes Kaninchen und legten es geradewegs auf die warme Motorhaube des Streifenwagens.

Frühjahr hin, Sonne her: Nachts wird es draußen teils noch empfindlich kühl. Doch woher soll das ein Kaninchen wissen, das offenbar aus behüteten Verhältnissen stammt und in freier Wildbahn aufgeschmissen ist? Also sprangen Polizeibeamte in Stadthagen als Freunde und Nothelfer ein, als sie am frühen Mittwochmorgen ein augenscheinlich verfrorenes Kaninchen auf der Straße entdeckten.

Kurzerhand setzten sie das Tier zur Wärmebehandlung auf die Motorhaube ihres Streifenwagens, bevor das Kaninchen vorerst im Tierheim unterkam. Nach dem rechtmäßigen Besitzer wird nun gefahndet.