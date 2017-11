Polizei räumt Schule in Duisburg: Mann mit Pistolen gesucht

Polizisten sperren Straße vor Berufskolleg in Duisburg.

22.11.2017 Duisburg. Großeinsatz der Polizei an eine Berufsschule in Duisburg. Ein Mann mit Pistolen könnte auf dem Schulgelände sein. "Die Lage ist ruhig", meldete die Polizei am Nachmittag.

Wegen eines Amokalarms hat die Polizei am Mittwoch eine Berufsschule in Duisburg geräumt. Eine Schülerin habe sich bei einer Lehrerin gemeldet und angeben, sie habe auf dem Schulgelände einen mit Pistolen bewaffneten Mann gesehen, teilte die Polizei mit. Spezialeinsatzkräfte wurden alarmiert. Bei der Durchsuchung der Schule sei zunächst aber kein Verdächtiger gefunden worden.

Die Einsatzkräfte holten die Schüler und Lehrer aus dem Gebäude und brachten sie zu einer Polizeiwache, wie eine Polizeisprecherin sagte. Über den Kurznachrichtendienst Twitter forderten die Beamten dazu auf, den Bereich um das Gertrud-Bäumer-Berufskolleg zu meiden. Die Lage war zunächst noch unklar. Die Polizei berichtete über Twitter: "Wir haben bisher keine Hinweise auf Verletzte. Die Lage ist ruhig."

Bei der Duisburger Polizei war der Notruf gegen 14.50 Uhr eingegangen. Wenige Minuten später seien erste Polizeistreifen an der Schule eingetroffen und hätten mit der Durchsuchung des Gebäudes in der Nähe des Duisburger Hauptbahnhofs begonnen. (dpa)