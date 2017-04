Polizei nimmt mutmaßlichen Geldautomaten-Sprenger fest

07.04.2017 Düsseldorf. Auf sein Konto sollen 17 gesprengte Geldautomaten in NRW und Niedersachsen gehen: Die Polizei hat im niederländischen Utrecht einen mutmaßlichen Serientäter gefasst. Gegen den 28 Jahre alten Verdächtigen und einen weiter flüchtigen 32-Jährigen war Haftbefehl erlassen worden, wie die Staatsanwaltschaft Aachen und das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen am Freitagmorgen mitteilten. Die beiden Männer sollen nach Angaben eines Sprechers zwischen Februar und Mai 2016 drei Automaten in Niedersachsen und 14 in NRW gesprengt haben.

Demnach war das Duo bereits Ende Mai 2016 ins Visier der Polizei geraten. Fünf Tage nach einer Sprengung in Vreden im westlichen Münsterland fielen sie bei einer Verfolgungsjagd mit der niederländischen Polizei auf. Dabei konnten die Ermittler in einem Fahrzeug umfangreiche Ausrüstung zur Sprengung von Geldautomaten sicherstellen. Eine Auswertung habe eine Beteiligung an den 17 Taten ergeben. (dpa)